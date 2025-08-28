Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incendiu la un restaurant din Galaţi, în timpul unei petreceri de majorat. 40 de persoane s-au autoevacuat

Un incendiu puternic, cu flacără deschisă, a izbucnit, joi seară, la un restaurant din municipiul Galaţi, din care s-au autoevacuat în jur de 40 de persoane, iar la faţa locului intervin 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, informează Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 22:28
Incendiu la un restaurant din Galaţi, în timpul unei petreceri de majorat. 70 de persoane s-au autoevacuat - Incendiu la un restaurant din Galaţi, în timpul unei petreceri de majorat. 70 de persoane s-au autoevacuat - ISU Galaţi

UPDATE: În momentul izbucnirii incendiului, 40 de persoane se aflau în restaurant. Toţi cei aflaţi în incintă s-au autoevacuat.

"În aceste momente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galaţi. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă. Pentru gestionarea situaţiei acţionează: 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenţie la înălţime, o autocisternă", a transmis ISU Galaţi.

Din primele informaţii, în restaurant era în desfăşurare o petrecere de majorat. "Misiunea este în dinamică, iar forţele de intervenţie depun toate eforturile pentru limitarea şi lichidarea incendiului", mai precizează informarea transmisă de ISU Galaţi.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu galati pompieri
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi?
Observator » Evenimente » Incendiu la un restaurant din Galaţi, în timpul unei petreceri de majorat. 40 de persoane s-au autoevacuat