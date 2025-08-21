DNA: Primarul Mangaliei a luat mită pentru emiterea de certificate de urbanism şi autorizații de construcție

Radu Cristian, primarul din Mangalia, a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată şi o infracţiune de spălare a banilor. Acesta a fost acuzat că a primit în total suma de 645.000 de euro de la mai mulţi oameni, în schimbul emiterii unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de Consiliu local, scrie Agerpres.

Radu Cristian, primarul din Mangalia, a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de luare de mită - Facebook

DNA susţine într-un comunicat remis joi că, în perioada 2020 - 2025, Radu Cristian a pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de Consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar.

În schimbul acestor sume de bani, Radu Cristian ar fi întreprins următoarele:

în perioada 2022 - 2024, ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendaţi sau închişi de către Poliţia Locală. Suma de bani a fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux;

în cursul anului 2020, el ar fi pretins 70.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism şi ulterior o autorizaţie de construire pentru o clădire de locuinţe P+12 în staţiunea Neptun;

în cursul anului 2023, edilul ar fi pretins şi ar fi primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro, prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia;

în cursul anului 2023, Radu Cristian ar fi pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei, pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcţionarii din cadrul Primăriei Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun;

în cursul lunilor ianuarie şi februarie 2025, primarul ar fi pretins şi ar fi primit 50.000 euro de la o persoană, pentru ca aceasta din urmă să obţină de la Primăria Constanţa un certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

Articolul continuă după reclamă

Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani primite ca mită prin achiziţia în 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora.

Primarul va fi dus la Tribunalul Constanţa, cu propunere de arestare preventivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰