S-au scurs doi ani de când Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan şi a secerat cu maşina un grup de tineri la intrarea în staţiunea 2 Mai. Sebi şi Roberta, doi studenţi la Geografie, au murit pe loc, iar alţi trei tineri au rămas cu sechele pe viaţă. Vlad Pascu nu şi-a primit nici până acum pedeapsa, într-un proces reluat de la zero după un lung şir de controverse. Avem doar o condamnare în primă instanţă de 10 ani. Iată cum s-au scurs aceşti ultimi doi ani.

Un scârţâit de roţi, clipe de şoc şi strigăte după ajutor. Toate au fost surprinse de camera Go Pro purtată la piept de Sebi, în dimineaţa fatidică de 19 august 2023. O înregistrare ignorată iniţial de poliţişti, dar care îi va urmări pe părinţii celor doi tineri ucişi de Vlad Pascu toată viaţa.

Cu doar o oră înainte, şoferul de 19 ani fusese oprit de poliţie şi lăsat să plece după ce a fost testat doar pentru alcool. A fost doar prima greşeală din puzzle-ul unui accident care putea fi prevenit. După impact, testele au arătat că Pascu avea în sânge un cocktail de substanţe interzise: cocaină, amfetamină și metamfetamină.

În tot acest timp, Vlad Pascu a stat după gratii, fiind protagonistul unei anchete care a schimbat destine şi a grăbit aplicarea legii Anastasia.

Un proces tumultuos, cu multe tensiuni. Şefi din Poliţie la acea vreme au fost eliberaţi din funcţie, iar în mai anul trecut judecătoarea din Mangalia a fost recuzată. Rudele victimelor au cerut schimbarea judecătoarei după ce magistratul a întrebat în sală dacă Sebi e prezent, fiind vorba de tânărul care a murit în accident.

"Tot ce s-a întâmplat în justiţia română, în aceste procese care au avut atâtea amânări, şi nici până în ziua de azi nu ştim ce pedeapsă va lua Vlad Pascu. Ceata de avocaţi ai lui Pascu fac tot posibilul ca să ia sub 10 ani ca să aibă mai multe facilităţi în puşcărie. Doi ani i-a făcut, cu bună purtare în 2-3 ani Vlad Pascu se va plimba din nou pe aici", spune Valentin Olariu, tatăl lui Sebi.

Procesul lui Vlad Pascu, luat de la zero

Ulterior, procesul a fost reluat de la zero. În zadar au încercat avocaţii victimelor ca Pascu să fie cercetat pentru omor calificat şi nu pentru omor din culpă. Noua judecătoare a respins schimbarea încadrării. La rândul lor, apărătorii tânărului şofer au pledat ca el să primească mai puţini ani de închisoare, pentru că l-a denunţat pe cel care îi furniza droguri.

La începutul acestui an judecătoarea din Mangalia l-a condamnat pe Pascu la 10 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, vătămare din culpă, fugă de la locul accidentului şi conducere sub influenţa alcoolului şi a drogurilor. Avocaţii lui Pascu au contestat această sentinţă la Curtea de Apel Constanţa.

Ieri, ar fi trebuit să avem o decizie finală. Doar că verdictul a fost amânat din nou până joi. Dimineaţă, la doi ani de la accident, părinţii victimelor s-au reîntors la locul tragediei.

"Au trecut 2 ani grei, cu lipsa copiilor, cu umilinţe din toate părţile. Să zicem că într-un fel suntem norocoşi că nu s-a dat o amânare mult mai mare. Se putea. Sincer, eu nu am niciun fel de aşteptare că se va schimba ceva. Nici într-o sentinţă mai mică. Nici mai mare", spune Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Tragedia de la 2 Mai a dus problema traficului şi consumului de droguri din România în Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Autorităţile au promis reforme, dar deocamdată avem doar o ordonanţă antidrog care încearcă să reducă astfel de accidente prin testarea şoferilor cu drugteste, o altă sursă de controverse şi nemulţumiri. Un proiect care interzicea accesul la maşini puternice pentru cei sub 25 de ani a fost respins în Parlament, la presiunea dealerilor auto.

