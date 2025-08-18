Curtea de Apel Constanţa a amânat pronunţarea în cazul lui Vlad Pascu pentru 21 august

Curtea de Apel Constanţa era aşteptată să se pronunţe luni, 18 august, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care şi-au pierdut viaţa doi tineri. Sentinţa a fost amânată însă pentru 21 august. În prima instanţă, acesta a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Nu este exclus nici ca dosarul să fie reluat de la zero.

Avocaţii lui Vlad Pascu au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării, motivând că "pedepsele aplicate sunt prea mari”, iar Pascu a făcut un denunţ, ceea ar putea duce la o diminuare a pedepsei, potrivit News.ro.

Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia.

"Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia. În ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului", a afirmat avocatul Adrian Cuculis.

Cum s-a produs accidentul de la 2 Mai

Autorităţile au fost alertate în dimineaţa de zilei de 19 august 2023, în jurul orei 5.30, în legătură cu producerea unui grav accident de circulaţie pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, după ce o maşină a intrat în mai multe persoane care circulau pe marginea drumului. Echipele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că autorul evenimentului rutier părăsise locul faptei. De asemenea, în accident, o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 21 de ani au murit. Alte trei persoane, respectiv doi tineri de 20 de ani şi un altul de 19 ani, au ajuns la spital cu diverse răni.

Poliţiştii au început căutările şoferului care a provocat accidentul şi acesta a fost găsit în scurt timp, în Vama Veche. Ei au stabilit că se numeşte Vlad Pascu, că are 19 ani şi că este din Bucureşti. Tânărul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

În seara de 19 august 2023, Vlad Pascu a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A doua zi, el a fost prezentat Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă de instanţă.

Un lung şir de erori ale autorităţilor

Autorităţile au prezentat ce se întâmplase cu Vlad Pascu cu câteva ore înainte de accident şi ce erori fuseseră făcute

La două zile de la producerea accidentului, şeful de atunci al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Adrian Glugă, a ieşit într-o conferinţă de presă şi a oferit mai multe detalii despre faptele comise pe litoral de Vlad Pascu.

Astfel, tânărul sosise în municipiul Constanţa împreună cu tatăl său pe data de 17 august 2023, iar o zi mai târziu a fost oprit în trafic, în municipiul Constanţa, în cadrul unei acţiuni preventive, şi i s-a atras atenţia cu privire la respectarea normelor rutiere.

De asemenea, cu numai câteva ore înainte de producerea accidentului rutier, un bărbat sunase la 112 şi anunţase că pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, un autoturism ar circula haotic, încălcând regulile rutiere. Maşina respectivă a fost depistată de o patrulă mixtă, formată dintr-un poliţist şi un jandarm, în jurul orei 02.40 în timp ce circula în Vama Veche, iar în autoturism se mai aflau alte două persoane.

Adrian Glugă a menţionat că în urma controlului, în maşină au fost găsite, într-un pachet de ţigări, o ţigară tip joint şi o folie pe care scria Bromazepam şi care conţinea patru pastile. Acestea au fost predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Constanţa pentru continuarea cercetărilor.

Tânărul respectiv a fost dus apoi la sediul Poliţiei Vama Veche cu autospeciala de poliţie, unde a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero. El a stat în acel birou de poliţie până la ora 4.30. Vlad Pascu nu a fost testat atunci şi pentru a se stabili dacă se afla sub influenţa substanţelor psihoactive.

În urma acestui accident rutier şi a modului în care s-a acţionat anterior producerii evenimentului, mai mulţi poliţişti şi-au pierdut funcţiile. Astfel, adjunctul şefului IPJ Constanţa cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere şi ordinii publice, şeful Poliţiei Rutiere Constanţa, şeful Poliţiei municipiului Mangalia şi şeful Poliţiei Vama Veche au fost eliberaţi din funcţie la cerere, în urma accidentului de la 2 Mai.

Ulterior, şi şeful IPJ Constanţa, Adrian Glugă, a demisionat din funcţie.

MAI a trimis Corpul de Control la IPJ Constanţa

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat concluziile Corpului de Control în urma accidentului de la 2 Mai

Pe 25 august 2023 unchiul tânărului mort în accidentul de la 2 Mai a declarat că s-a prezentat la Poliţie pentru a da o declaraţie despre ce s-a întâmplat şi a predat autorităţilor o înregistrare găsită pe dispozitivul Go-Pro al lui Sebastian în care se aude momentul impactului, cum autoturismul care i-a lovit pe tineri demarează în forţă şi apoi sosirea martorilor, a echipelor de intervenţie. Înregistrarea are o durată de 37 de minute.

Cătălin Predoiu a prezentat în 28 august 2023, într-o conferinţă de presă, raportul Corpului de control, întocmit după accidentul de la 2 Mai.

Ministrul a arătat cum s-au succedat evenimentele, el precizând că la 18 august, ora 21.40, Vlad Pascu a fost oprit în trafic, în municipiul Constanţa, de către şeful serviciului rutier Constanţa. Predoiu a afirmat că Pascu ar fi trebuit amendat pentru lipsa semnului distinctiv de începător. De asemenea, ministrul a mai declarat că au fost încălcate prevederile legale referitoare la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale autoturismului verificat.

Predoiu a mai anunţat că la ora 00.40, s-a recepţionat un Apel 112, în care se făceau menţiuni privind modalitatea neobişnuită în care era condus autoturismul pe drumul public. Predoiu a spus că în raport sunt precizate menţiuni legate de presupusă conducere sub influenţa alcoolului dar ulterior şi presupus consum de droguri. Potrivit ministrului, apelul a fost gestionat de un operator 112, un agent şef de poliţie şi de dispecerul Poliţiei Mangalia, agent şef adjunct de poliţie.

Predoiu a mai precizat că la data de 19 august, la ora 02.35, Vlad Pascu a fost depistat în trafic, dat în consemn. Un agent de poliţie, în timp ce se deplasa cu autospeciala, în care se mai aflau un plutonier şi patrula compusă dintr-un agent principal de poliţie şi un plutonier adjutant, în Vama Veche a depistat autoturismul.

"La acest moment procedural, conform raportului Corpului de Control, agentul de poliţie a încălcat prevederi legale, prin aceea că nu a ridicat plăcuţele, nu a pornit imediat dispozitivul portabil, body camera, acesta fiind pornit în momentul în care s-a efectuat testul de alcoolemie", a spus ministrul.

Predoiu a mai menţionat că agentul era obligat să îl ducă pe tânăr la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice, dacă nu a putut fi supus testării pentru substanţe psiho-active.

"La ora 02.40, după oprirea în trafic, au fost fotografiate cartea de identitate şi numărul de înmatriculare, au fost transmise pe grupul de WhatsApp", a spus ministrul.

Predoiu a precizat că un agent şi un plutonier au efectuat şi controlul maşinii iar în portiera stângă au fost găsite un pachet de ţigări în interiorul căruia era o ţigară confecţionată artizanal, parţial consumată, care conţinea o materie vegetală specifică canabisului şi medicamente.

"Au fost încălcate prevederi legale pentru că nu au fost conduşi la sediul Biroului de Poliţie Vama Veche-2 Mai şi însoţitorii şoferului, deşi au fost legitimaţi", a arătat Predoiu.

De asemenea, ministrul de Interne a mai anunţat în conferinţa de presă, că a fost declanşată cercetarea prealabilă a şefului IPJ Constanţa pentru neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege, iar că Adrian Glugă şi-a înaintat raportul pentru eliberarea din funcţie.

Prima judecătoare s-a retras din dosar după mai multe gafe

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată pe Vlad Pascu pe 11 octombrie 2023, iar procesul avea să înceapă patru luni mai târziu.

Primul termen a avut loc pe 22 februarie 2024, la Judecătoria Mangalia, iar judecătoare a fost desemnată Ioana Ancuţa Popoviciu. Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care aceasta a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier, despre care nu ştia că a decedat.

Pe 21 mai 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a admis transferul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu de la Judecătoria Mangalia la Judecătoria Constanţa. Ea solicitase să se transfere la Judecătoria Constanţa sau la Judecătoria Sectorului 2, iar transferul urma să intre în vigoare de la 1 iunie. Tot în aceeaşi zi, Ioana Ancuţa Popoviciu a fost recuzată în dosarul accidentului de la 2 Mai. Procesul urma să fie preluat de un nou judecător.

Condamnat în prima instanţă la 10 ani de închisoare

Judecătoria Mangalia a decis, în 31 ianuarie 2025, condamnarea lui Vlad Pascu la şapte ani de închisoare pentru ucidere din culpă, la doi ani şi opt luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, la trei ani şi patru luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului.

Decizia a fost contestată de Pascu. Procesul a fost reluat la Curtea de Apel Constanţa în primăvara acestui an.

