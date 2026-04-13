Video Doi bărbaţi, băuţi şi puşi pe glume, au fugit de maşina de poliţie pe triciclu, în Constanţa. Momentul, filmat
O urmărire desprinsă parcă din filmele de comedie s-a încheiat cu dosar penal pentru doi bărbaţi din Constanţa! Aflați într-un triciclu, aceştia au pierdut controlul direcţiei și s-au răsturnat.
Ajunşi la fața locului polițiștii le-au cerut să rămână pe loc pentru verificări. "Grăbiţi" probabil în prima zi de Paşte, indicațiile agenților au fost tratate cu indiferenţă, iar cei doi s-au urcat înapoi în triciclu și s-au făcut nevăzuţi.
Din fericire, polițiștii au reușit să-i prindă la scurt timp. Ambii au fost încătușați şi duşi la secție, unde au fost verificaţi cu aparatul alcooltest. Şi nu mare le-a fost mirarea agenţilor când rezultatele au ieşit pozitive.
Pe numele lor s-a deschis acum un dosar penal.
