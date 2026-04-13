O urmărire desprinsă parcă din filmele de comedie s-a încheiat cu dosar penal pentru doi bărbaţi din Constanţa! Aflați într-un triciclu, aceştia au pierdut controlul direcţiei și s-au răsturnat.

Ajunşi la fața locului polițiștii le-au cerut să rămână pe loc pentru verificări. "Grăbiţi" probabil în prima zi de Paşte, indicațiile agenților au fost tratate cu indiferenţă, iar cei doi s-au urcat înapoi în triciclu și s-au făcut nevăzuţi.

Din fericire, polițiștii au reușit să-i prindă la scurt timp. Ambii au fost încătușați şi duşi la secție, unde au fost verificaţi cu aparatul alcooltest. Şi nu mare le-a fost mirarea agenţilor când rezultatele au ieşit pozitive.

Pe numele lor s-a deschis acum un dosar penal.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰