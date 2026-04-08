Minor de 14 ani, prins la volan după o urmărire de 2 km în Gorj. Tatăl acestuia a fost reținut

Un bărbat de 39 de ani din Peșteana Jiu a fost reținut de polițiști, după ce și-ar fi lăsat fiul minor, în vârstă de 14 ani, să conducă un autoturism, potrivit I.P.J. Gorj.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 12:03
Incidentul a avut loc în noaptea de 6 aprilie, în jurul orei 02:10, când polițiștii din Rovinari au surprins în trafic, pe DN 66, în comuna Bâlteni, un adolescent aflat la volan.

Potrivit oamenilor legii, minorul nu a oprit la semnalul polițiștilor, a accelerat și și-a continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ doi kilometri. Ulterior, a părăsit drumul național și s-a oprit pe un drum agricol, după ce mașina a rămas în pană.

În autoturism, pe locul din dreapta față, se afla chiar tatăl său, cel care i-ar fi încredințat mașina.

În urma cercetărilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Gorj. Pe numele său și al minorului a fost deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis, respectiv conducere fără permis.

minor urmarire gorj tata retinut
