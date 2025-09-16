Doi bărbaţi din Pakistan, reținuţi după ce au intrat ilegal în România. Erau ascunşi în remorca unui TIR

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat doi bărbați de cetățenie pakistaneză care au încercat să intre ilegal în România, ascunși în remorca unui TIR. Cei doi au fost prinși în apropierea Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, după ce părăsiseră vehiculul.

Doi bărbaţi din Pakistan, reținuţi după ce au intrat ilegal în România ascunşi în remorca unui TIR - politiadefrontiera.ro

Incidentul a avut loc pe 15 septembrie 2025. În timpul unui control de rutină asupra unui ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, polițiștii au observat că prelata remorcii era tăiată în lateral. La verificări, au descoperit în interior haine și telefoane mobile care aparțineau a două persoane.

Cercetările au fost extinse în zonă, iar la scurt timp, echipajul a identificat doi bărbați ascunși, care recunoscuseră că au intrat ilegal în țară pe ruta Bulgaria - România, folosind camionul ca ascunzătoare.

Conform procedurilor legale, cei doi vor fi predați autorităților bulgare în baza acordului de readmisie. Polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor, continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor și dispunerea măsurilor corespunzătoare.

