Doi bărbați urmăriți internațional, prinşi în Dolj. Unul era condamnat în Italia, altul căutat în Germania

la 14.10.2025 , 14:20
Doi bărbați urmăriți internațional, prinşi în Dolj. Unul era condamnat în Italia, altul căutat în Germania

Polițiștii doljeni au organizat, pe 13 octombrie, o acțiune amplă pentru depistarea persoanelor urmărite sau față de care au fost dispuse măsuri preventive. În urma controalelor, oamenii legii au prins doi bărbați dați în urmărire internațională pentru fapte comise în Italia și Germania.

Unul dintre aceștia, un bărbat de 45 de ani din Craiova, era condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în Italia pentru furt calificat de autoturisme. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare în vederea extrădării.

Cel de-al doilea, un tânăr de 29 de ani din județul Ilfov, a fost prins în comuna Ghercești, fiind căutat de autoritățile din Germania pentru comiterea unui furt calificat de 700 de kilograme de cupru.

Cei doi au fost preluați de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și prezentați Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Procurorii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, iar bărbații au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Urmează ca instanța Curții de Apel Craiova să decidă asupra emiterii mandatelor de arestare și a extrădării celor doi către statele care îi caută.

