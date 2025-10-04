Incendiu devastator în județul Argeș! Doi vârstnici au rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.

Oamenii au făcut focul în sobă ca să se încălzească, însă din cauza jarului căzut pe podea, întreaga cameră s-a aprins. Vântul puternic a făcut ca vâlvătaia să se extindă cu repeziciune, iar în scurt timp, întreaga locuinţă a fost înghiţită de foc.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au salvat doar câteva bunuri, însă casa celor doi a fost distrusă în totalitate.

