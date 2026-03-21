Descoperire şocantă făcută de polițiștii din Satu Mare. Chemaţi să apleneze un conflict între un bărbat şi iubita sa, agenţii au găsit în casă doi copii de 2 şi 4 ani legaţi de calorifer.

Doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați cu frânghia de calorifer într-un apartament din Satu Mare - Shutterstock

Conform informațiilor publicate de PresaSM, cazul a ieșit la iveală joi, când oamenii legii au fost chemați să aplaneze un conflict între un bărbat de aproximativ 40 de ani și partenera sa.

În momentul intervenției, polițiștii au descoperit o situație alarmantă: doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, erau legați cu o frânghie de calorifer. Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi explicat că a recurs la acest gest pentru a putea face curățenie, în lipsa partenerei sale. Minorii au fost eliberați imediat, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru violență domestică. După expirarea perioadei de reținere, acesta a fost plasat sub control judiciar și monitorizat cu brățară electronică. De asemenea, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru a preveni alte posibile fapte de violență.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit PresaSM, marți bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților Judecătoriei Satu Mare, care vor decide dacă ordinul de protecție va fi prelungit. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează inclusiv măsuri suplimentare pentru siguranța copiilor

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰