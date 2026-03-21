Doi copii de 2 și 4 ani, găsiți legați cu frânghia de calorifer într-un apartament din Satu Mare

Descoperire şocantă făcută de polițiștii din Satu Mare. Chemaţi să apleneze un conflict între un bărbat şi iubita sa, agenţii au găsit în casă doi copii de 2 şi 4 ani legaţi de calorifer.

de Nicu Tatu

la 21.03.2026 , 15:12
Conform informațiilor publicate de PresaSM, cazul a ieșit la iveală joi, când oamenii legii au fost chemați să aplaneze un conflict între un bărbat de aproximativ 40 de ani și partenera sa.

În momentul intervenției, polițiștii au descoperit o situație alarmantă: doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, erau legați cu o frânghie de calorifer. Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi explicat că a recurs la acest gest pentru a putea face curățenie, în lipsa partenerei sale. Minorii au fost eliberați imediat, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru violență domestică. După expirarea perioadei de reținere, acesta a fost plasat sub control judiciar și monitorizat cu brățară electronică. De asemenea, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru a preveni alte posibile fapte de violență.

Potrivit PresaSM, marți bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților Judecătoriei Satu Mare, care vor decide dacă ordinul de protecție va fi prelungit. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează inclusiv măsuri suplimentare pentru siguranța copiilor

Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
