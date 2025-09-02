Antena Meniu Search
Accident cumplit pe un drum naţional dintr-o localitate din Prahova! Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 08:39

Un șofer de 42 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit o maşină condusă de un tânăr de 19 ani și s-a răsturnat. 

În urma impactului, doi copii au fost răniți grav. Un băiat de 13 ani a fost transportat cu ambulanța SMURD la Spitalul din Ploiești, iar pentru o fetiță de doar 6 ani a fost nevoie de intervenția elicopterului, care a dus-o la un spital din Capitală. 

Alți trei adulți au suferit răni ușoare, dar au refuzat transportul la spital.

