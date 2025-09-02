Video Doi copii răniți grav, după ce un şofer a lovit o maşină condusă de un tânăr de 19 ani în Prahova
Accident cumplit pe un drum naţional dintr-o localitate din Prahova! Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!
Un șofer de 42 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit o maşină condusă de un tânăr de 19 ani și s-a răsturnat.
În urma impactului, doi copii au fost răniți grav. Un băiat de 13 ani a fost transportat cu ambulanța SMURD la Spitalul din Ploiești, iar pentru o fetiță de doar 6 ani a fost nevoie de intervenția elicopterului, care a dus-o la un spital din Capitală.
Alți trei adulți au suferit răni ușoare, dar au refuzat transportul la spital.
