Accident cumplit pe un drum naţional dintr-o localitate din Prahova! Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

Un șofer de 42 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit o maşină condusă de un tânăr de 19 ani și s-a răsturnat.

În urma impactului, doi copii au fost răniți grav. Un băiat de 13 ani a fost transportat cu ambulanța SMURD la Spitalul din Ploiești, iar pentru o fetiță de doar 6 ani a fost nevoie de intervenția elicopterului, care a dus-o la un spital din Capitală.

Alți trei adulți au suferit răni ușoare, dar au refuzat transportul la spital.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰