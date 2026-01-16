Soră şi frate, găsiţi carbonizaţi în casa lor din Bacău

Doi fraţi din Bacău au murit împreună, după ce casa în care se aflau a luat foc. Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în comuna Gura Văii.

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.

Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri.

Au murit arşi de vii

Au intervenit pompierii de la ISU Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Din păcate, în urma incendiului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cele două victime erau frați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coș de fum sau burlan deteriorat.

