Doi medici stomatologi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au încercat "să-şi extindă" abilităţile medicale şi în domeniul estetic, deşi nu aveau această specializare.

Cei doi medici, o femeie din Arad și iubitul ei din județul Timiș, sunt cercetați pentru exercitarea fără drept a unei profesii și pentru deținerea unor substanțe interzise.

Potrivit anchetatorilor, femeia lucra ca dentistă în Arad, iar partenerul ei își desfășura activitatea în Timiș. Cei doi ar fi oferit servicii estetice pacienților, fără a deține competențele necesare în acest domeniu.

Bărbatul ar fi fost verificat și în perioada pandemiei, însă atunci autoritățile nu au reușit să găsească probe concrete care să confirme suspiciunile.

Percheziții în cabinete și locuințe

Polițiștii au descins la cabinetele medicale și la locuințele celor doi, unde au descoperit mai multe plicuri care conțineau prafuri de culoare albă, despre care se presupune că ar fi fost utilizate în proceduri estetice neautorizate.

Mostrele au fost ridicate și trimise la laborator pentru expertiză, urmând ca rezultatele să stabilească natura substanțelor.

Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor doi medici.

