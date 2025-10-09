Doi poliţişti din Satu Mare, sancţionaţi de şefi după ce au fost bătuţi de doi tineri

Doi agenţi din județul Satu Mare au fost atacați și bătuți de doi indivizi. Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare a considerat că agenţii nu au respectat procedura aşa că i-au mustrat şi le-au scăzut salariul cu 30%. Mai mult, conform informațiilor PresaSM, unul dintre polițiști ar fi fost agresat chiar și în Postul de Poliție Petrești și i s-a sustras pistolul din dotare.

Doi tineri în vârstă de 22, respectiv 17 ani au fost reţinuţi și sunt acum acuzați de ultraj.

Potrivit informațiilor PresaSM, o patrulă din cadrul Postului Comunal de Poliție Petrești a răspuns la un apel prin 112, doar că ajunși la fața locului, oamenii ai legii ar fi fost agresați de cei doi tineri care, ar avea și antecedente penale.

"Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că în localitatea Sanislău, o femeie, din aceeasi localitate, ar fi fost în pericol de a fi agresată de către doi bărbați necunoscuți. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat 2 tineri, de 17, respectiv, 22 de ani, care aveau un comportament suspect. În urma legitimării, cei doi tineri au devenit agresivi cu polițiștii, aruncând obiecte înspre aceștia și lovind autospeciala folosită pentru intervenție", a transmis IPJ Satu Mare.

Oamenii legii nu ar fi suferit răni vizibile în urma altercației, dar autospeciala patrulei a fost avariată. Mai mult, oamenii legii ar fi fost agresați și în incinta secției de poliție, iar unul dintre ei ar fi fost deposedat și de pistol.

Cei doi tineri polițiști nu aveau experiență. La data agresiunii, unul dintre ei avea doar cinci luni în uniformă.

