Doi tineri, 18 și 16 ani, prinși cu substanțe interzise în timpul unui control de rutină, Constanța

Un echipaj de jandarmi, care patrula liniştit pe o stradă din Constanţa a dat peste o scenă suspectă. Doi adolescenți de 18 și 16 ani au devenit brusc agitați la vederea jandarmilor.

Iar instinctul nu i-a înșelat pe oamenii legii. Cel mai mic dintre ei a scăpat din mână un pacheţel de staniol care conţinea o substanță interzisă.

Cei doi tineri au fost duși la sediul jandarmeriei, iar plicul găsit asupra lor a ajuns pe mâna polițiștilor, care continuă acum ancheta.

