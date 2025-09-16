Doi tineri, 18 și 16 ani, prinși cu substanțe interzise în timpul unui control de rutină, Constanța
Un echipaj de jandarmi, care patrula liniştit pe o stradă din Constanţa a dat peste o scenă suspectă. Doi adolescenți de 18 și 16 ani au devenit brusc agitați la vederea jandarmilor.
Iar instinctul nu i-a înșelat pe oamenii legii. Cel mai mic dintre ei a scăpat din mână un pacheţel de staniol care conţinea o substanță interzisă.
Cei doi tineri au fost duși la sediul jandarmeriei, iar plicul găsit asupra lor a ajuns pe mâna polițiștilor, care continuă acum ancheta.
