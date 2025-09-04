Doi adolescenţi în vârstă de 15 ani din judeţul Gorj au fost arestaţi preventiv pentru tâlhărie şi lipsire de libertate în mod ilegal, după ce ar fi sechestrat şi ar fi bătut alţi doi băieţi, cărora le-au furat telefoanele mobile.

- Doi tineri din Gorj, arestaţi după ce ar fi sechestrat şi bătut alţi doi băieţi. Le-au furat apoi telefoanele - Arhivă

Incidentele violente au avut loc în noaptea de 1 spre 2 septembrie, într-o locuinţă din oraşul Motru, judeţul Gorj. Potrivit datelor din ancheta Poliţiei, doi adolescenţi cu vârste de 15 ani, din localităţile Motru şi Văgiuleşti, au plecat împreună cu alţi patru tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, acasă la unul dintre aceştia, în Motru. Acolo, cei doi au fost sechestraţi, agresaţi fizic şi li s-au luat telefoanele mobile.

Cei doi agresori au 15 ani

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal şi tâlhărie calificat, în care sunt cercetaţi cei patru tineri. Doi dintre ei, în vârstă de 15 ani, unul din Motru şi celălalt din Drobeta Turnu Severin, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Gorj.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, cei doi adolescenţi de 15 ani au fost prezentaţi judecătorului de drepturi si libertăţi din cadrul Judecătoriei Motru, fiind dispusă arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Surse judiciare au precizat pentru News.ro că primele date din anchetă arată că aceşti şase tineri se cunoşteau, iar cei doi adolescenţi care sunt acuzaţi de tâlhărie şi lipsire de libertate susţin că nu şi-au dat seama nici de gravitatea faptelor, nici de consecinţele acţiunilor lor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰