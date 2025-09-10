Doi tineri de 20 și 22 de ani din județul Călărași au fost reținuți după ce ar fi furat 1.200 de litri de motorină din vagoanele unui tren de marfă staționat. Polițiștii de la Transporturi Feroviare Fetești au deschis o anchetă, iar după identificarea suspecților i-au reținut pentru 24 de ore, fiind acuzați de furt calificat, potrivit Mediafax.

Doi tineri, prinşi după ce au golit de motorină vagoanele unui tren de marfă, în Feteşti. Unde au ascuns prada - Shutterstock

Polițiștii din Fetești au reținut doi tineri din județul Călărași, suspectați că au sustras peste o tonă de motorină din vagoanele unui tren de marfă staționat.

Doi tineri, în vârstă de 20 și 22 de ani, din localitatea Borcea, județul Călărași, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii de la Transporturi Feroviare Fetești, fiind acuzați de furt calificat.

Ancheta a început pe 4 septembrie, când polițiștii au fost sesizați că persoane necunoscute au furat motorină dintr-un tren de marfă aflat în staționare.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului, oamenii legii au descoperit că sigiliul de la vana de descărcare a unui vagon fusese rupt, iar la circa 30 de metri de calea ferată au găsit două recipiente ascunse în vegetație, cu aproximativ 1.200 de litri de motorină.

În urma investigațiilor, cei doi tineri au fost identificați și duși la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, pe 9 septembrie, s-a dispus urmărirea penală împotriva lor și măsura reținerii pentru 24 de ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰