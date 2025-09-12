Doi tineri români inovează traficul: Horizon, dispozitivul inteligent atașabil oricărei căști de motocicletă

Siguranța motocicliștilor rămâne una dintre cele mai mari provocări din trafic. Statisticile europene arată că accidentele pe două roți au o frecvență mai mare decât cele în care sunt implicate mașinile, iar în multe cazuri vina nu este doar a șoferului, ci și a lipsei de vizibilitate și de informații la timp.

De aici a pornit ideea a doi studenți din Cluj-Napoca, Vlad Panțîru și Cristian George, ambii în anul II la Universitatea Babeș-Bolyai. Ei au creat Horizon, un dispozitiv atașabil pe orice cască de motociclist, care transformă viziera într-un ecran inteligent.

„Am observat că peste 90% dintre accidentele pe motocicletă pot fi prevenite dacă șoferul este avertizat la timp. Asta ne-a făcut să ne gândim la o soluție simplă și practică”, explică Vlad, el însuși motociclist.

Sistemul funcționează ca un adevărat copilot digital: viteza, direcțiile de navigație și chiar avertizările privind obstacolele sunt proiectate direct pe vizieră, fără ca motociclistul să fie nevoit să-și ia ochii de la drum. Spre deosebire de alte gadgeturi similare, dezvoltate în special în străinătate, Horizon se distinge prin accesibilitate și adaptabilitate – poate fi montat pe aproape orice cască existentă, fără să fie nevoie de modele premium.

Prototipul este deja funcțional, iar echipa estimează că prețul final ar putea fi între 600 și 700 de euro. Pentru mulți motocicliști, această sumă ar putea însemna investiția într-o șansă reală de a evita accidente grave.

La nivel european, Uniunea Europeană a tras semnale de alarmă privind accidentele rutiere pe două roți. În raportul ETSC (European Transport Safety Council), motocicliștii au un risc de deces de 12 ori mai mare decât șoferii de mașini. În acest context, soluții ca Horizon devin nu doar inovatoare, ci necesare.

Faptul că doi studenți români au reușit să dezvolte o tehnologie de acest tip îi plasează în rândul tinerilor care pot schimba industrii întregi. Nu întâmplător, Vlad și Cristian au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care pune în lumină tineri cu idei și rezultate remarcabile.

Dar povestea lor nu se oprește aici. Cei doi clujeni sunt în prezent în căutare de investitori care să îi ajute să ducă Horizon de la prototip la producția de serie. Pentru ei, drumul de la idee la produs final este la fel de dificil ca o cursă pe serpentine: ai nevoie de rezistență, curaj și sprijin.

„Noi credem că România poate aduce pe piață soluții de siguranță rutieră de top. Horizon este doar începutul”, spune Cristian. Cu astfel de tineri și astfel de proiecte, viitorul siguranței pe două roți ar putea începe nu în Silicon Valley, ci la Cluj-Napoca.

