Tată şi fiu. O legătură pe care nimic nu o poate rupe. Nici măcar momentul despărţirii. Fiul a stat şi ieri şi astăzi lângă tatăl său. Pe stadion, acolo unde copilul Răzvan a crescut şi a devenit bărbat.

"De mic l-am luat pe langa mine, în cantonamentele echipelor", declara Mircea Lucescu. Mircea Lucescu n-a vrut ca fiul lui să se facă fotbalist, a vrut să-l protejeze. I-a respectat însă deciziile. Anii au trecut, iar Răzvan a fost portar la echipe mari, vicepreşedinte de club şi apoi antrenor. Ca tatăl său.

Şahtior - Rapid, singurul meci din istoria fotbalului în care antrenorii erau tată şi fiu

Inevitabilul s-a produs în noiembrie 2005 - Lucescu vs. Lucescu. O ştire care a făcut înconjurul lumii. Mircea antrena Şahtior Doneţk, Răzvan pe Rapid Bucureşti. "Am spus, domn' președinte, nu pot să pregătesc meciul ăsta. Îmi este imposibil. Nu se poate, trebuie să-l câștigăm", declara Mircea Lucescu. A pierdut meciul. Dar a câştigat inimile tuturor cu o scenă care a intrat în istorie. "Mi s-a părut că l-am trădat", a spus atunci fiul Răzvan Lucescu. Nu voia să-l supere, simţea că era momentul să-şi protejeze şi el tatăl, după cum a mărturisit. Dar nu îl supărase. Din contră.

"Atunci am fost mândru de el. La conferința de după meci. Am venit, l-am sărutat pe cap, m-am așezat lângă el, l-am felicitat. După care mi-am dat seama că începe o carieră extraordinară pentru el", declara Mircea Lucescu. Şi aşa a fost. În Europa Răzvan Lucescu a ajuns un nume. Iar în familia Lucescu, un stâlp. Un umăr pe care mama lui plânge acum. Un fiu care i-a adus tatălui cele mai dorite titluri din viaţă: acela de bunic şi de străbunic.

