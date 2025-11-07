Dorel a intrat în cartea recordurilor. Pe o stradă de doar 260 de metri din Râmnicu Sărat, a decis că pietonii trebuie să aibă nu mai puţin de 11 treceri de pietoni. Practic, la fiecare 20-25 de metri trebuie să opreşti. Autoritățile spun că totul e conform proiectului, reabilitat cu fonduri din PNRR.

Aşa arată modernizarea aşteptată luni întregi de localnicii de pe Strada Dudului din Municipiul Râmnicu Sărat. Asfalt nou, exact cum au cerut şi o groază de treceri de pietoni.

"Pe noi nu ne deranjează că trecem pe colo, pe colo. Oricum pe treceri nu trecem", a spus un bătrân.

"Da, au avut vopsea, domnule şi trebuia să o folosească. Nu să facă aici strada ca lumea", a transmis o altă femeie.

Localnicii, între ironie şi neîncredere

La cât de absurdă este lucrarea, localnicii nici măcar nu şi-au pierdut timpul să numere trecerile de pietoni.

Unii şoferi sunt puşi în dificultate de noua înfăţişare a străzii. Alţii, însă, au venit special să vadă minunea.

"Mi se par multe mie, personal. Să stau să opresc la fiecare. Nu este nici școală, nu e nimic aici. În loc să investească să facă o sută de treceri, mai bine făceau gropile de pe strada cealaltă", a adăugat o şoferiţă.

Şoferii vor avea parte de o adevărată junglă rutieră

Reprezentaţii locali spun, însă, susţin că întreaga lucrare s-a făcut conform proiectului tehnic.

"Pot părea multe treceri de pietoni, dar sunt sigur că normativele prevăd ca la fiecare intersecție să fie prevăzute cu treceri de pietoni. Într-adevăr, par multe. Dar zic că nu constituie un impediment din punct de vedere al circulației", a declarat Florian Nicolae, viceprimar Râmnicu Sărat.

După trasarea trecerilor de pietoni, în zonă trebuie amplasate şi indicatoare rutiere care să semnalizeze marcajele. Fiecare trecere va fi însoţită de două indicatoare, câte unul pe fiecare sens.

