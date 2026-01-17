Turţurii nu sunt singurul pericol în această perioadă. Poţi fi lovit de gheaţă chiar şi în trafic. I s-a întâmplat unei tinere din Brăila, care a scăpat cu viaţă ca prin minune. O bucată de gheaţă s-a desprins de pe o autoutilitară, în mers, a trecut prin parbrizul maşinii sale, a pătruns chiar şi în interiorul autoturismului, iar ulterior a ieşit prin lunetă.

Atât legea, cât și polițiștii ne aduc aminte de faptul că, atunci când curățăm autoturismul pentru a pleca cu el, nu este suficient să curățăm zăpada și gheața doar de pe lunetă și de pe parbriz.

Trebuie curățat în totalitate, de pe toată suprafața autoturismului, tocmai pentru a evita astfel de incidente. Și asta pentru că se pot produce accidente foarte grave din cauza unor astfel de situații. Atunci când ne grăbim, e posibil să îi punem pe ceilalți în pericol, dar și pe noi înșine, în trafic. Dacă nu am curățat cum trebuie autoturismul, trebuie să adaptăm viteza la condițiile de vreme, de drum, desigur, și să fim atenți și la ceea ce se întâmplă cu ceilalți participanți la trafic.

În cazul de față, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Tânăra de 23 de ani s-a intersectat în trafic cu acea autoutilitară, iar când a ajuns în dreptul ei, de pe autoutilitară s-a desprins o bucată destul de mare de gheață, care a trecut prin parbriz, prin interiorul mașinii și a ieșit prin lunetă. Cum spuneai, din fericire, tânăra nu a avut răni în urma acestui incident, însă s-ar fi putut produce un accident extrem de grav, dacă ar fi pierdut controlul volanului, spre exemplu.

Așadar, trebuie atenție sporită. Să nu uităm că mai sunt câteva zile cu temperaturi extrem de scăzute. Astăzi, spre exemplu, am avut minus 22 de grade la Joseni și minus 21 la Miercurea Ciuc, iar în alte 22 de județe din țară, temperaturile sunt de cel puțin minus 14 grade.

