Sunt scene de o cruzime greu de privit: agresoarele au 15, 17 şi 21 de ani. Iar victimele, minore amândouă. Prima este bătută sub privirile unor băieţi care nu intervin. A doua este scoasă cu forţa dintr-o maşină şi pusă la pământ sub o ploaie de lovituri. "Prima reacţie când am coborât în centru a fost să mă iau de băieţi. Zic sunteţi 20 de băieţi. Şi I-am zis unui băiat de la care avem pretenţii şi mi-a zis: 'M-am ascuns după maşină, mi-era frică'", a declarat sora victimei de 16 ani.

Conflictul dintre fete a început în autobuzul şcolar

Conflictul dintre fete a început în autobuzul şcolar, la întoarcerea spre casă. "Un băiat i-a spus prietenei mele că băiatul cu care vorbea ea, gen ca şi cum i-a zis: 'Tu ştii cu cine iese acel băiat?' 'Şi a zis cu cine? Cu Elena?'. A intrat pe conversaţie, s-a uitat, n-am vorbit cine ştie ce cu băiatul acela, apoi mi-a spus 'Cu mine ai încheiat prietenia'. A început să mă înjure de morţi, de familie, că mă prinde, mă bate", a declarat victima de 16 ani.

Pe seară, în jurul orei 10:00, bătăuşele ar fi venit în comuna în care locuiesc victimele ca să tranşeze scandalul. Cele două fete stăteau liniştite, împreună cu alţi prieteni, la colţ de stradă. La un moment dat, apar cele trei agresoare care le-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele, totul sub privirile martorilor. "Ne-am luat la ceartă, s-au adresat cuvinte jignitoare şi din partea noastră şi din partea lor şi ne-am luat la bătaie", spune una dintre agresoare. După ploaia de lovituri, victima de 14 ani şi-a sunat sora mai mare, care a a alertat poliţia. Ajunşi la faţa locului, agenţii le-au amendat pe agresoare, pentru tulburarea liniştii publice, apoi le-au lăsat să plece acasă.

"După apariţia filmărilor în online, poliţiştii s-au sesizat din oficiu, au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe", a declarat Andreea Ambrozie, purtător de cuvânt IPJ Constanţa. "A venit fata acasă şi a zis: 'Mama, eu am fost bătută'. Vântă la ochi, vânătă pe abdomen, părul... vă arăt o pungă de păr de jumătate aşa, hainele murdare de cum a trântit-o pe jos, tremura şi plângea", a declarat Georgeta Miloșteanu, mama uneia dintre victime. Una dintre fete a fost transportată la Spitalul din Medgidia iniţial, însă de acolo, pentru investigaţii multiple, a fost trimisă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Constanţa.

"Fata cealaltă are o pleoapă ruptă, are sânul vânăt, aici cervicul cu entorsă probabil, nu ştiu ce e, că a ajuns la guler cervical. Deci e grav!", a declarat tatăl uneia dintre victime. "Mă simt mai bine acum, prima zi m-am simţit mai prost cu gâtul. Încă mă mai doare tare când îl întorc, dar în rest sunt bine. Şi că nu mai am gene", a declarat una dintre victime. Victima de 16 ani a mai trecut o dată prin astfel de experienţe. În urmă cu o lună, a fost filmată în timp ce se bătea cu aceeaşi agresoare.

