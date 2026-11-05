Opt oameni au fost împuşcaţi mortal în Turcia. Operaţiune amplă de căutare a atacatorului

O operaţiune de căutare este în curs în regiunea central-vestică din Turcia, unde opt persoane au fost împuşcate mortal de un atacator în trei sate distincte, potrivit unor responsabili locali, citaţi de AFP.

În imagini surprinse de camerele de luat vederi şi difuzate de media turce, suspectul, cu o haină neagră şi pantaloni albi, trage cu arma în apropiere de o maşină roşie.

"Opt dintre cetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi un altul a fost grav rănit într-un atac armat în provincia noastră", au afirmat serviciile guvernatorului din Afyonkarahisar.

Incidentul s-a produs la începutul serii într-o zonă rurală din apropiere de Afyonkarahisar, oraş situat la jumătatea drumului între capitala Ankara şi oraşul de coastă Izmir.

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Două femei rănite prin împuşcare au fost descoperite pe un drum în satul Yukaritandir. În pofida transportării lor de urgenţă la spital, ele au murit în urma rănilor suferite, a relatat agenţia publică de presă Anadolu.

Alte trei trupuri au fost găsite în satul Kiyir, situat la o jumătatea de oră de drum spre nord-est, şi încă trei la Ayazini, o localitate situată şi mai spre est, a adăugat Anadolu.

O altă persoană, descoperită într-o stare critică, se luptă pentru supravieţuire în spital, a adăugat agenţia turcă de ştiri, fără a preciza locul în care a fost rănită.

Poliţia a găsit mai târziu autovehiculul roşu la periferia oraşului universitar Eskisehir, situat la circa 100 km mai la nord.

Suspectul a fugit apoi pe jos, a relatat canalul privat NTV.

Potrivit agenţiei de ştiri DHA, anchetatorii încearcă să stabilească dacă există vreo legătură cu un atac armat produs mai devreme în centrul Afyonkarahisar, în care o femeie care se afla într-o maşină a fost grav rănită de un atacator care a împuşcat-o.

Turcia a fost deja teatrul unui atac armat în septembrie, atunci când un atacator a rănit cel puţin opt persoane în faţa unei unităţi şcolare din vestul ţării. Autorul atacului a fost reţinut.

Turcia a fost bulversată în acest an de un atac armat într-un colegiu comis de un adolescent de 14 ani la Kharamanmaras, care a provocat moartea unui profesor şi a nouă copii de 10 şi 11 ani.

Autorul, fiul unui poliţist la pensie, a fost ucis la faţa locului. Masacrul, cel mai grav comis în Turcia în mediul şcolar, a dus la demiterea ministrului adjunct al Educaţiei.

Un alt incident a avut loc în provincia Sanliurfa, în sud-estul ţării, unde un fost elev a deschis focul în fostul său liceu, rănind 16 persoane, iar apoi s-a sinucis în faţa poliţiştilor.

Aceste atacuri au provocat indignarea populaţiei.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a anunţat în aprilie că guvernul va introduce noi măsuri, în special restricţii privind deţinerea de arme de foc. Potrivit estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegal.