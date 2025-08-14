Antena Meniu Search
Două persoane, la spital după ce un șofer de 81 de ani a intrat în parapet, în județul Sibiu

Două persoane au fost transportate la spital, joi, după ce un șofer de 81 de ani a pierdut controlul mașinii pe DN 7, la Boița, și a lovit un parapet, potrivit IPJ Sibiu, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 10:34
Potrivit sursei citate, autoturismul se deplasa dinspre Vâlcea spre Sibiu, iar şoferul, din Bucureşti, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a lovit parapetul din metal, de pe marginea drumului, ieşind în afara părţii carosabile.

În urma accidentului, conducătorul auto şi o femeie în vârstă de 78 de ani, tot din Bucureşti, au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, precizează reprezentanţii IPJ Sibiu.

Femeia a suferit traumatisme la ambele picioare, iar bărbatul - traumatisme toracice, la membrele superioare şi la membrul inferior stâng, adaugă ISU Sibiu.

Redactia Observator
sibiu sofer accident parapet boita
