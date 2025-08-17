Antena Meniu Search
Două persoane rănite, după un accident în care au fost implicate un troleibuz și trei mașini în Cluj

Accident grav pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate un troleibuz și trei mașini. 

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 16:08
Potrivit ISU Cluj, un bărbat și o femeie au fost transportaţi la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de curând în urma unui accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca”, transmite sursa citată.

Două persoane rănite

La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Acestea au găsit trei mașini și un troleibuz avariate, fără persoane încarcerate în acestea.

Un bărbat și o femeie cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, au fost consultate de către echipajele SAJ, ulterior fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Conform primelor evaluări, acestea erau conștiente și cooperante.

Nu au existat pasageri din troleibuz care să solicite îngrijiri medicale.

Poliţiştii fac cercetări pentru a afla cum a avut loc incidentul rutier. 

