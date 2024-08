În zona hidrografică Argeş Vedea, două cursuri de apă au secat. Râul Sabar, lung de peste 170 de km, care traversează trei judeţe, din Dâmboviţa până în Giurgiu, a dispărut complet.

Pe hartă, Râul Sabar trebuie să curgă fix aici, în realitate însă. Au rămas doar coordonatele GPS pentru că la faţa locului, Râul a dispărut complet. Localnicii spun că niciodată seceta nu a fost atât de mare încât cursul de apă pe care îl știu de când erau mici efectiv să se evapore.

Au rămas fără ape în fântâni

Pe unde trecea odată apa, acum pământul e beton. "Până mai pe aici era apă. Se vede urma...Era plin de apă aici. Din 7 iunie n-a mai curs... tot ecosistemul, toţi peştii, au murit, raţe, nu mai e nimic. S-a ales praful!", spun localnicii.

Sub pod au rămas doar mărăcini şi stuf uscat. "Am copilărit aici. Am 44 de ani. Făceam baie în el, mergeam iarna pe gheaţă. Uitaţi, nu mai e nimic acum. Apa ajungea aici la fier la punte", spune un localnic.

Şi fântânile oamenilor din localitate aproape că au rămas fără apă. "A mai scăzut, era cu doi metri mai aproape când era normal, ploua, când era timpul normal. Cu seceta asta e nenorocire. E scăzută rău apa. Suntem vai de capul nostru. Am 70 de ani, n-am pomenit aşa", spune şi o bătrână.

Mai mult de jumătate din ţară e afectată de secetă. Cel mai rău e în judeţele Botoşani, Vaslui, Iaşi şi Vrancea.

"658 de localităţi primesc apă cu restricţii, apa este oprită pe perioada nopţii pentru a datimp bazinelor să stocheze, să se reumple. 270 de localităţi care nu au sisteme centralizate de apă, suferă, au fântânile secate", a declarat Ana Maria Hagiu, Apele Române.

Fermierii spun că recoltele sunt compromise. "Este al patrulea an consecutiv în care fermierii sunt afectati de secetă, undeva la 30 de mii de hectare in zona mea. daca min agriculturii nu ne despăgubeşte, punem lacătul pe ferme, pentru că băncile fac presiune pe noi", spune Valentin Popa agricultor.

Revin furtunile în zilele următoare

Aşa arată câmpul cu floarea soarelui din Giurgiu, totul este uscat. În agricultură se vede cel mai bine efectul secetei prelunite, 2.5 miloane de culturi sunt distruse în acest moment. Asta înseamnă cam 40% din recoltele de grâu, porumb și floarea soarelui din intreaga ţară.

"Trebuie să acceptăm că cel puţin o dată la trei ani vom avea perioade de secetă, care se extind târziu in toamnă, e posibil ca ploile să vină in sept, dar sa le avem si spre noeimbrie. Trebuie să economisim apa. Trebuie să fim pregătiţi pentru inundaţii primăvara viitoare. Trebuie să luăm măsuri, să înţelegem că vremea se schimbă", spune biologul Adrian Bîlbă.

Cu un debit de 2.900 mc/s Dunărea este la jumătate din nivelul ei normal. La Centrala Nucleară de la Cernavodă rezerva de apă este de doar jumătate metru peste nivelul până la care se declanșează restricțiile. În 2003, când fluviul a avut la intrarea în țară un debit de 1.800 mc/s, instalaţiile au fost oprite.

Meteorologii anunță furtuni pentru zilele următoare. Cea mai mare parte a ţării se află sub atenţionare Cod galben de ploi, descărcări electrice şi rafale de vânt.

