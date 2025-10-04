Antena Meniu Search
Două zboruri care urmau să aterizeze pe Otopeni, direcționate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 13:07
Două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost redirecționate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii care se manifestă cu vânt puternic în rafale și ploaie torențială în zona Bucureștiului și a județului Ilfov, informează Compania Națională Aeroporturi București.

Astfel, cursa Tarom 276 Salonic - București a aterizat pe aeroportul din Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton - București a aterizat la Craiova.

"În acest moment, aeronavele decolează și aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pistele, platformele și căile de rulare a aeronavelor sunt deschise și operaționale, fiind asigurate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene", se menționează în informarea transmisă de CNAB.

aeroport otopeni vreme viscol avioane
