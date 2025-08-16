Antena Meniu Search
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal

Bărbatul de 35 de ani, care s-a înecat în Marea Neagră, la Jupiter, a sărit în apă, crezând că unul din cei doi copii în pericol de înec este fiul său. Nu a stat nicio clipă pe gânduri.

la 16.08.2025 , 18:20
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal

Omul a plătit cu viaţa încercarea de a-i salva. Oamenii au făcut lanţ uman şi au reuşit să îi aducă pe adolescenţi în siguranţă la mal.

A murit salvând vieţi

Din păcate pentru bărbatul din Bucureşti a fost prea târziu. A intrat în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultat, el fiind declarat decedat.

În staţiunile de pe litoral a fost arborat, sâmbătă steagul roşu, care îi avertizează pe turişti să nu intre în mare, pentru că este pericol semnificativ.

Potrivit ISU Constanţa, şi la Neptun o persoană a fost scoasă de către salvamari din apă.

De asemenea, trei copii au fost salvaţi de la înec, în timp ce se aflau în apele Dunării, în zona localităţii Cochirleni. Cei trei au fost scoşi din apă de către un localnic cu o barcă. Minorii erau conştienţi şi cooperanţi.

