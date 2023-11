Vezi și

"După ce intri în horă trebuie să dansezi, că altfel te faci de râs. Toate rămân întipărite", a declarat Toader Buțincu, fost pompier. "Salvatorul face un control la intrare", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. Meseria lor este să fie eroi în fiecare zi. Doar că, atunci când ceva în sufletul lor se frânge, după ce văd nenorociri în fiecare zi, pe ei nu-i mai salvează nimeni. "Colegii, șeful de tură, știau că el ar fi suferit de depresie. Eu lucrul ăsta nu l-am știut deloc", a declarat Anamaria, soția pompierului mort.

S-a sinucis pentru că ar fi fost pus să plătească autospeciala pe care lucra

Pentru Virgil Hoza, să fii pompier n-a fost niciodată doar un job, ci o vocaţie. La doar 27 de ani a sfârşit însă tragic. Nu în vreun incendiu sau altă misiune periculoasă: bărbatul şi-a pus capăt zilelor după cinci ani în care şi-a făcut meseria impecabil. Un accident cu autospeciala de pompieri l-a adus în pragul depresiei. "Așa vorbește toată lumea, că i-a pus să plătească mașina de pompieri pe ăia trei - șoferul, băiatul meu și încă unul care a fost pe ea", a declarat tatăl pompierului mort. "El tot zicea... o să mă mai iubești dacă mă dau afară de la lucru? Asta pomenea foarte mult", a declarat Anamaria, soția pompierului mort.

Timp de patru luni, din luna martie până în iunie, pompierul s-ar fi luptat cu propriii demoni. Familia arată cu degetul spre şefii de inspectorat şi colegi. "La colegul ăla, a povestit el după, el i-ar fi zis că s-a omorât că nu mai poate, nu mai poate să suporte așa...Și colegul s-a dus liniștit acasă", a declarat Anamaria, soția pompierului mort. Într-un răspuns pentru Observator, șefii pompierului mort neagă acuzaţiile. Precizează că nimeni nu i-a cerut vreun ban lui Virgil pentru a repara autospeciala. Şi că niciun coleg nu le-a semnalat că tânărul pompier ar fi avut probleme.

Ce putem afla cu siguranţă este realitatea cruntă din spatele cifrelor. Din 2020, în fiecare an, cel puțin doi pompieri au ales să își încheie socotelile cu viața. În ultimii ani, pompierii români au făcut progrese spectaculoase când vine vorba de echipamente de protecție. Echipamente care, de foarte multe ori, le-au salvat viața. Doar că după ce focul se stinge, militarii ajung să ducă o luptă cu propriile lor gânduri. Astfel că, în ultimii ani, de trei ori mai mulți pompieri au murit din cauza gândurilor negre decât din cauza intervențiilor la care au participat.

Dramele ascunse ale salvatorilor

Toader Buțincu a fost 20 de ani pompier, timp în care a văzut multe grozăvii pe care încă nu le poate uita. "Știți... stresul se poate manifesta în mod ciudat câteodată. Unii cedează, clachează, alții suferă un timp și își revin", a declarat Toader Buțincu, pompier în rezervă. Cu alte cuvinte, fiecare salvator se salvează singur, cum poate. "Mă învinuiesc azi, mă învinuiesc mâine, mi se pare că nu am făcut cât trebuie… Învinovățirea asta repetată duce uneori la așa numitul autostres care te poate băga pe o direcție greșită", a declarat Toader Buțincu, pompier în rezervă. În România, sunt peste 30.000 de pompieri. În teorie, inspectoratele din fiecare județ ar trebui să aibă psiholog, însă în 7 dintre ele, postul există doar pe hârtie. Chiar dacă ar fi, puţini pompieri ajung să ceară singuri ajutor.

"Imaginea de sine pe care ei o au despre ei înșiși este una incompatibilă cu această vulnerabilitate pe care stresul post-traumatic sau o altă problemă psihologică poate să o scoată în evidență. Doresc să fie percepuți ca niște eroi", a declarat Vasile Doru Marineanu, psiholog militar. "Într-un an nu are cum să facă mai multe controale un salvator, iar salvatorul face un control la intrare, după care există briefing-uri la situațiile mai grave. Nu. Nu am simțit că trebuie să ajung la psiholog, încă, să știți", a declarat Raed Arafat, șeful DSU. România e pe locul 59 în lume în ce priveşte rata sinuciderilor, cu zece cazuri anual la suta de mii de locuitori.

Specialiștii spun că rezolvarea vine din conștientizare. Soluția este ca oamenii - militari sau civili - să vadă vizita la terapeut ca pe o normalitate, ca și cum am merge la stomatolog, pentru un control de rutină, nu pentru că suntem bolnavi. Iar această conștientizare trebuie făcută pas cu pas, începând încă din școală, pentru ca noile generații să fie învățate că a apela la un specialist nu înseamnă o slăbiciune. Bărbaţii au o pondere mai mare în rândul persoanelor care îşi iau viaţa, iar pandemia a accentuat tendinţa.

