Droguri la un QR distanţă. Pe stâlpi, pe semafoare sau pe băncile din parcuri, dealerii de substanţe interzise îşi fac publicitate fără nicio jenă. Şi fără teamă, pentru că folosesc "dead-drop-ul" şi îşi imaginează că vor scăpa neprinşi dacă nu se întâlnesc niciodată cu clienţii lor. Cel mai recent caz a fost în Târgu Jiu. Mai mulţi traficanţi le-au vândut astfel droguri unor elevi de la Liceul de Arte.

Din păcate, în era internetului, şi drogurile sunt extrem de accesibile. Dealerii s-au mutat în online şi îşi promovează ,"marfa'" prin coduri QR împrăştiate prin zone circulate de tinerii în căutare de senzaţii tari, dar periculoase. Piața Romana, la câțiva pasi de Academia de Studii Ecomomice. O zona frecventata, evident, de tineri. Pe un stalp am gasit un abdibild cu un cod QR. Odată accesat, ajungi pe un site de pe care poti comanda substanțe interzise. Interacțiunea cu o astfel de platformă te plasează direct în vizorul autorităților. Cumpărarea substanțelor interzise e o infracțiune.

Mare grijă şi ce coduri QR scanaţi

Scanarea codului te duce într-un grup de Telegram în care dealerii îţi dau poze cu marfa şi preţul pentru fiecare substanţă interzisă în parte. Am rupt afişul, am anunţat poliţia, oamenii legii sunt deja pe urmele celor care au împânzit centrul oraşului cu abţibilduri. "Această tehnică este folosită penru a îngreuna identificarea şi prinderea suspecţilor, însă poliţiştii utilizează mijloace moderne de investigare pentru a combate fenomenul", a declarat Carmen Şerbănescu, purtător de cuvânt Poliţia Română. Metoda dead-drop, în care dealerul nu vine în contact direct cu clientul, şi lasă marfa ascunsă într-un loc anume, apoi îi dă cumpărătorului detaliile, nu e o noutate pentru specialiştii antidrog.

"A fost o metoda consacrată in Razboiul Rece, cand trebuiau spionii sa treaca de la unul la altul diferite informatii. Pot fi amplasate oriunde si apoi prin diferite semale, fie ca vorbim de mediul digital, fie ca vorbim de mediul fizic. Oferta aceasta de substante nu prea poate fi oprita prin modalitatile traditionale, adica putem sa luam fiecare stalp din fiecare oras la controlat si ne-ar lua luni sau ani de zile", a declarat Vlad Zaha, criminolog. Tocmai de aceea, puteţi da o mână de ajutor, dacă nimeriţi, din greşeală, pe astfel de site-uri. Mare grijă şi ce coduri QR scanaţi. Unele pot ascunde adevărate capcane abil întinse de hackeri, şi vă puteţi trezi fără bani în cont.

