Elevi alimentaţi cu droguri lângă şcoală. Procuorii DIICOT au destructurat o reţea periculoasă de traficanţi care acţiona în trei judeţe din vestul ţării.

50 de persoane - suspecţi şi martori – au fost duse la audieri la DIICOT Tg. Jiu, după cele 21 de percheziţii făcute astăzi, 22 aprilie, în Mehedinţi, Gorj și Timiș. Anchetatorii vorbesc despre o rețea bine organizată, pusă pe picioare la finalul anului trecut de patru suspecți, iar ulterior s-a extins și a ajuns la cel puțin 11 persoane. Liderul ar fi coordonat nu doar vânzarea drogurilor, ci și "instruirea" celorlalți membri – cum să prepare și să porționeze substanțele.

Cercetările au scos la iveală un mod de operare extrem de periculos: drogurile erau vândute direct în apropierea școlilor sau ascunse în diverse locuri din oraș, iar consumatorii – în special tineri – primeau coordonate exacte pentru a le recupera, prin metoda așa-numită "dead drop". Asta dupa ce faceau plata, uneori chiar în criptomonede. Prețurile erau de aproximativ 100 de lei pentru un gram, iar pentru fidelizarea clienților, suspecții ofereau "reduceri" – trei grame cu 250 de lei.

Anchetatorii spun că cei mai mici consumatori identificați au doar 15 ani. Si ar proveni, potrivit unor surse, inclusiv de la Liceul de Arte din Tg Jiu. La finalul audierilor maraton, procurorii urmează să decidă ce măsuri vor fi luate – in acest dosar penal deschis pt constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc si mare risc, și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse psihoactive, în formă continuată. Cazul de astazi atrage atentia si vine si in contextul unor intaplari recente. Sa ne amintim de cazul crimei de la Cenei. Mario Berinde este ucis cu premeditare de alți adolescenți, toți consumatori de droguri, alimentati de o retea locală.

