Video Droguri la un cod QR distanță: schema prin care traficanţii au vândut droguri elevilor unui liceu din Tg. Jiu

Droguri la un QR distanţă. Pe semafoare, pe băncile din parcuri sau pe stâlpi, dealerii de substanţe interzise fac publicitate fără nicio limită. Cel mai recent caz a fost în Târgu Jiu unde mai mulţi traficanţi au vândut astfel de substanţe prin această metodă unor elevi de le Liceul de Arte. 

de Denisa Dicu

la 25.04.2026 , 14:54

Metoda este cunoscută sub numele de Dead Drop și este deja folosită de traficanții de droguri din România de câțiva ani. Aceasta presupune ca substanțele interzise să fie vândute exclusiv online. Dealerii pun, prin zone circulate, în mod special de tineri sau chiar în marile orașe universitare, stickere sau abțibilduri cu coduri QR, iar odată scanate acestea îți oferă acces pe grupuri dedicate comercializării de stupefiante.

După ce se plasează o comandă, traficanții lasă drogurile în locuri stabilite cu consumatorii, precum parcuri sau chiar cutii poștale, iar ulterior aceștia merg să ridice drogurile comandate fără să se întâlnească cu furnizorii. Cel mai recent caz descoperit de procurorii DIICOT de acest gen s-a întâmplat într-un liceu din Târgu Jiu, acolo unde elevii acelui liceu foloseau această metodă pentru a cumpăra și a consuma, în cele din urmă, substanțe interzise.

reclame droguri cod qr dealeri
