Dronă detectată în apropierea spaţiului aerian al României, marţi seara. Două avioane F-16, ridicate de la sol

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au semnalat, marți seară, prezența unei drone în apropierea spațiului aerian al României, în nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

de Daniela Ciucă

la 17.03.2026 , 20:52
Dronă detectată în apropierea spaţiului aerian al României, marţi seara. Două avioane F-16, ridicate de la sol Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, marți seară, semnalele unei drone în apropierea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea.

Potrivit autorităților, ținta a fost semnalată la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19:17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19:22. Potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, Daniel Nistor, sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și pregătite să intervină în funcție de evoluția situației.

drona tuclea ro-alert
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: "Să rămână măcar unul"
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Vă este teamă după ce Iran a amenințat România?
