Dronă detectată în apropierea spaţiului aerian al României, marţi seara. Două avioane F-16, ridicate de la sol

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au semnalat, marți seară, prezența unei drone în apropierea spațiului aerian al României, în nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Potrivit autorităților, ținta a fost semnalată la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19:17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19:22. Potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, Daniel Nistor, sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și pregătite să intervină în funcție de evoluția situației.

