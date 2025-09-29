Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN

Fragmente de dronă, cel mai probabil rusească, au fost descoperite în judeţul Tulcea, în zona canalului Șontea Nouă. Prezenţa acestora a fost semnalată de o localnică. Femeia a descoperit drona într-o zonă împădurită, în timp ce se plimba. Nu este clar când aceasta s-ar fi prăbuşit.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de astăzi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

Anunţul a fost făcut de o localnică. Aceasta se plimba într-o zonă împădurită când a dat peste fragmentul de dronă. Nu s-a stabilit încă data la care drona s-ar fi prăbuşit în spaţiul aerian românesc.

"O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării" se arată în comunicatul MApN.

