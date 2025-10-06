Ploile torențiale din ultima vreme au făcut prăpăd în ţară şi au lăsat urme adânci în multe drumuri.

La Galaţi problemele grave au apărut pe două drumuri proaspăt făcute. Pământul s-a surpat pe o porţiune de câţiva metri, pe o pistă de biciclete construită în primăvară, cu bani europeni.

Iar pe o stradă unde recent s-a lucrat la reţeaua de apă, asfaltul s-a rupt sub o mașină.

În ultimul caz, constructorul a fost informat de către primărie și a transmis că va remedia distrugerea.

