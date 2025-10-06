Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Drum proaspăt asfaltat, rupt sub o mașină la Galați, după ploile torențiale

Ploile torențiale din ultima vreme au făcut prăpăd în ţară şi au lăsat urme adânci în multe drumuri. 

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 13:40

La Galaţi problemele grave au apărut pe două drumuri proaspăt făcute. Pământul s-a surpat pe o porţiune de câţiva metri, pe o pistă de biciclete construită în primăvară, cu bani europeni. 

Iar pe o stradă unde recent s-a lucrat la reţeaua de apă, asfaltul s-a rupt sub o mașină.

În ultimul caz, constructorul a fost informat de către primărie și a transmis că va remedia distrugerea.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ploi inundatii cod rosu galati asfalt infrastructura masina
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Evenimente » Drum proaspăt asfaltat, rupt sub o mașină la Galați, după ploile torențiale