Video Drum proaspăt asfaltat, rupt sub o mașină la Galați, după ploile torențiale
Ploile torențiale din ultima vreme au făcut prăpăd în ţară şi au lăsat urme adânci în multe drumuri.
La Galaţi problemele grave au apărut pe două drumuri proaspăt făcute. Pământul s-a surpat pe o porţiune de câţiva metri, pe o pistă de biciclete construită în primăvară, cu bani europeni.
Iar pe o stradă unde recent s-a lucrat la reţeaua de apă, asfaltul s-a rupt sub o mașină.
În ultimul caz, constructorul a fost informat de către primărie și a transmis că va remedia distrugerea.
