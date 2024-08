Dacă vrei să ştii cum se simte dragostea necondiţionată, ia-ţi un câine! Nu contează nici talia, nici rasa. Elsa, de exemplu, are doar şase luni de viaţă şi cântăreşte deja 25 de kilograme. La maturitate, poate ajunge chiar şi la 80 de kilograme. E drept, are nevoie de ceva spaţiu, dar umple casa cu iubire cât cuprinde. În plus, nu ai niciodată timp să te plictiseşti!

Ciobănescul de Bucovina este una dintre cele patru rase omologate în România. Un câine loial, ascultător şi prietenos, dar totodată foarte bun pentru pază şi protecţie, în special la stână. Daria are doar 8 ani şi ştie cum să aibă grijă de ciobăneştii de la crescătoria tatălui său.

"Eu mereu când tata termină munca vin cu el şi îl mai scot şi îl plimb, mai fac câte un cerc cu el, mai îl perii, îi mai dau de mâncare. E foarte calm, iubitor şi jucăuş", spune Daria Cruţ.

Un psiholog foarte bun

"E o relaxare. E un psiholog foarte bun pentru orice problemă. Pentru mine e o relaxare seara când vin de la muncă să stau aici", a declarat Ionel Cruţ, crescător de ciobănesc Bucovina.

Specialiștii spun că un copil care creşte în compania unui câine se dezvoltă armonios şi devine mai responsabil. Este şi cazul lui Matei, în vârstă de 4 ani.

"Copiii îşi dezvoltă foarte bine abilităţile de comuncare. Copilul învaţă să simtă cum să-şi transmită emoţiile şi cum să le identifice", spune Adrian Marmeliuc, psiholog.

România este țara europeană cu cel mai mare număr de animale de companie deţinute pe cap de locuitor. Avem 4, 4 milioane de pisici şi 4,2 milioane de câini cu proprietar.

Cei care au un căţel acasă au şi mai puţine şanse să ajungă la epuizare, spun specialiştii. Plimbarea de dimineaţă şi de seară cu patrupedul iubit ajută stăpânul să se relaxeze şi să se deconecteze de la problemele din fiecare zi. Specialiştii recomandă adopţia câinilor, dar numai dacă sunteţi siguri că puteţi avea grijă de ei. În primele șapte luni, Poliția Animalelor a plasat în adăposturi cu 25% mai mulţi câini şi pisici decât anul trecut.

