Situaţie dramatică la Constanţa. Un lac care până nu demult adăpostea un ecosistem plin de viaţă, plante, păsări şi o largă varietate de peşti, aproape a dispărut. Vorbim despre lacul Nuntaşi care face parte din rezervaţia Deltei Dunării şi care acum este pe jumătate secat. Seceta dar mai ales ignoranţa oamenilor a dus la dispariţia a sute de hectare de luciu de apă şi a lăsat în urmă imagini apocaliptice.
Lacul Tusla a secat aproape în totalitate, lacul se află în sudul lacului Nuntaşi. Totul s-a întâmplat din cauza secetei. Lacul Nuntaşi scade văzând cu ochii, a scăzut 100 de metri de la mal, iar apa are undeva la 10-15 centimetri în centru.
Este şi motivul pentru care 1.000 de păsări flamingo s-au aşezat pe lac să se odihnească, iar în acest moment culoarul lor de migraţie spre ţările calde trece şi pe la noi prin ţară. Specialiştii spun că au ales această rută pentru că apa este mică şi au hrană din belşug.
