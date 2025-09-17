Educatoarea din Timișoara de la grădinița privată unde un copil a murit înecat a fost arestată

Acuzată de ucidere din culpă pentru că a lăsat nesupravegheat un copil care s-a înecat într-un iaz, o educatoare din Timișoara a fost arestată pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunal după ce Parchetul a contestat măsura inițială a controlului judiciar.

Un copil de un an și opt luni s-a înecat la începutul lunii, într-un iaz ornamental aflat în apropierea grădiniței pe care o frecventa. Copilul fusese scos pentru recreere într-un spațiu amenajat în aer liber, împreună cu alți copii, în timpul programului, iar la un moment dat s-a constatat lipsa acestuia. Responsabilă pentru tragedie a fost indicată educatoarea care îl avea în grijă pe cel mic.

"În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupația de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru și având în supraveghere mai mulți copii, printre care și persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, conform Mediafax.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar.

Articolul continuă după reclamă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a formulat contestație împotriva deciziei judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara.

Marți, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș au admis contestația și au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva femeii.

Filmul tragediei

Un copil de nici doi ani a murit înecat într-un iaz din curtea unui restaurant din Timişoara. Băieţelul fusese lăsat singur de educatoare, care şi-a dat seama că lipseşte când trebuia să facă prezenţa elevilor. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa micuţului.

Băieţelul de 1 an şi 8 luni era afară, la joacă, împreună cu alţi copii. Cei mici se jucau în curtea unui restaurant, lipit de creşa privată. Cel mai probabil, educatoarele şi îngrijitoarele, i-au lăsat nesupravegheaţi pentru câteva clipe. Băieţelul a ajuns în zona în care era un iaz ornamental. A alunecat şi a căzut în apă.

Surse din anchetă spun că angajată grădiniței private avea o înțelegere cu patronul restaurantului şi se folosea de terasa localului ca loc de joacă pentru copii, pe timp de zi, când nu erau clienți.

Educatoarea şi-a dat seama mult prea târziu că băieţelul lipseşte, când i-a numărat pe elevi şi a observat că acesta lipseşte. Degeaba au fost chemaţi medicii. Cel mic n-a mai putut fi salvat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰