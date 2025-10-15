La Târgu Jiu s-a deschis "EDUnet Space", atelierul în care copiii devin exploratori ai viitorului. Şi cum este singurul spațiu de acest fel din Oltenia, aici, robotica, arta și tehnologia se întâlnesc într-o lume a experimentelor și ideilor care prind viață.

La "EDUnet Space", curiozitatea e lege, iar fiecare colț ascunde o poveste. Copiii dau viață roboților, descoperă cum bate inima, se joacă cu iluziile optice și transformă știința în spectacol.

"Proiectul EDU.net Space a încemnat o oportuniztate de a împărtăși ceea ce cunosc şi să-i ajut şi pe ceilalţi să înţeleagă mai bine lumea roboților", spune Andrei Frîntu, elev voluntar.

"Încercăm să creăm pe EDUnet Space, cât mai multe experienţe interactive pentru copii, iar povestea noastră a prins contur", a declarat Roxana Pistol, coordonatoare proiect.

Proiectul a prins viață datorită unei asociaţii şi a voluntarilor pasionați, care și-au dorit să le ofere copiilor un spațiu unde curiozitatea e binevenită.

"Proiectul nostru are ca scop principal dezvoltarea gândirii critice în rândul copiilor de la 5 la 14 ani şi a tinerilor cu vârste între 14 şi 25 de anu. Vrem să aducem această activitate non formală din acest domeniu, mai mult în atenţia copiilor", susţine Roxana Pistol, coordonatoare proiect.

Iar pentru copii şi adolescenţi, atelierele sunt combinația perfectă între joc și cunoaștere.

"Îmi plac foarte mult puzzle-urile de inteligenţă, pentru că îţi dezvoltă capacitatea creierului şi te învaţă să gândeşti într-un alt mod", spune un copil.

"Eu cred că acest proiect poate face tinerii să se cunoască mai mult şi să socializeze mai mult", susţine o elevă voluntară.

De la realitate augmentată la experimente cu sunet, lumină și mișcare, la "EDUnet Space", învățarea devine o aventură.

