Video Șofer decapitat, după un impact violent cu un TIR pe centura Timișoarei. Mașina a fost aruncată în șanț
Accident înfiorător pe Centura de Sud a Timișoarei. Un șofer de 31 de ani a fost decapitat, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un TIR. Impactul a fost atât de violent că mașina a fost proiectată direct într-un șanț.
Teribilul accident a avut loc în jurul orei 10, între localitățile Șag și Giroc, pe centura ocolitoare a Timișoarei. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului și a intrat violent într-un TIR, condus de un bărbat de 51 de ani.
Captiv în mașina care i-a devenit sicriu
În urma impactului, autoturismul a fost aruncat într-un șanț, iar șoferul a rămas prizonier între fiarele mașinii. Nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Bucăți din autoturism au fost împrăștiate pe zeci de metri.
La fața locului, s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, 2 echipaje SMURD și 12 pompieri. Șoferul autocamionului a primit îngrijri la fața locului.
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
