El este tânărul de 22 de ani, mort în accidentul cumplit din Argeş. Andrei a picat victimă propriei pasiuni

Tragedie în comuna Leordeni, județul Argeș. Un tânăr de doar 22 de ani și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier produs marți.

de Larisa Andreescu

la 07.10.2025 , 17:45
Accidentul s-a petrecut pe un drum local din Leordeni, când tânărul de 22 de ani a pierdut controlul volanului, a ieşit de pe carosabil şi s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului, apoi de un cap de pod. În urma impactului deosebit de puternic, şoferul a fost aruncat din maşină. 

În autoturism se afla și o altă persoană cu vârsta de aproximativ 30 de ani, care a fost preluată de echipajele medicale în stare conștientă.

La locul tragediei au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de două echipaje SAJ. Din păcate, pentru tânărul șofer, medicii nu au mai putut face nimic, acesta fiind declarat decedat în ambulanţă.

Andrei era cunoscut în localitate ca un băiat muncitor, pasionat de mașini. Lucrase în domeniul vopsitoriei auto și se ocupa și de mecanică, fiind mereu aproape de ceea ce iubea cel mai mult: mașinile.

Pompierii au asigurat zona pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

