În această seară, România vibrează pe ritmurile inconfundabile ale lui Justin Timberlake. Refrenele care au cucerit topurile internaționale se vor auzi la Bonţida. Artistul american a ajuns încă de ieri la Cluj cu un avion privat.

Îmbrăcat lejer și purtând o șapcă, cântărețul a urcat rapid într-o mașină, fără să ofere vreo declarație, și s-a îndreptat către hotelul în care era cazat.

Imediat după ce a ajuns la Cluj, echipa lui Justin a avut solicitări suplimentare legate de confortu artistului. Au cerut că în backstage să fie amenajată o bucătărie extinsă, iar zona în care așteaptă să urce pe scenă să fie extraizolată și separată de ceilalţi artiști.

Justin Timberlake, cerinţe speciale la Electric Castle

Pe lista de cerinţe lungă a artistului se numără şi un expert în shopping, care să ştie exact ce şi de unde să cumpere dacă i se cere. Cât despre cazare, Justin Timberlake a cerut din aprilie să aibă trei variante identice de cazare în trei hoteluri diferite şi să fie pregătite 50 de camere pentru echipa sa. Apartamentul propriu are 120 de metri pătraţi, în stil minimalist şi cu vedere panoramică. Preţul pentru o noapte este de 1.800 de lei.

Apartamentul prezidențial se află chiar la ultimul etaj, iar pe lângă living și birou, are un un dormitor uriaș, o cadă cu hidromasaj și ferestre panoramice care dau direct spre parcul central. A cerut să aibă în permanentă în camera apă proaspătă, fructe de pădure, lămâi și banane.

Ca să fie sigure că prind loc în față, mai multe tinere au venit la festival şi cu 12 ore mai devreme.

"L-am așteptat de foarte mult timp.

"Vin din Statele Unite. Este pentru a treia oară când vin în România. Iubesc România. Am venit că să-l vedem pe Justin

"De la 11 dimineață stăm și să vedem dacă avem noroc. O să treacă repede, abia așteptăm", au spus tinerii.

Cele mai aşteptate hituri sunt "Cry Me a River" sau "Can't Stop the Feeling".

