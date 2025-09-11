Elev de 15 ani din Târgu Jiu, bătut de un coleg de clasă. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri

Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut de un coleg de clasă. Tatăl victimei a sesizat Poliţia, iar după incident şi-a dus fiul la Urgenţe. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri şi alte violenţe, potrivit News.ro.

Agresiunea a avut loc la Liceul cu Program Sportiv din Tîrgu Jiu. În timp ce se afla în sala de clasă, în pauza dintre orele de curs, un elev de 15 ani a fost lovit cu pumnii la nivelul capului şi corpului de un alt minor, de 15 ani, din comuna Băleşti, coleg de clasă cu acesta. Tatăl elevului agresat a anunţat poliţia.

"Ulterior incidentului, poliţişti din cadrul Biroului Siguranţa Şcolară şi Poliţiei Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învăţământ, procedând la consilierea din punct de vedere juridic a minorilor implicaţi în incident, în prezenţa părinţilor şi reprezentanţilor legali ai acestora, respectiv, au desfăşurat activităţi informativ-preventive la clasa din care fac parte cei doi elevi, având drept scop prevenirea violenţei fizice şi psihologice şcolare", a precizat IPJ Gorj.

Băiatul agresat nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale la faţa locului, prezentându-se mai târziu la UPU Târgu Jiu.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal pentru infracţiunea de loviri sau alte violenţe.

