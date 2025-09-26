Un elev de 16 ani a fost rănit la o mînă cu un briceag, în timpul unei altercaţii care a pornit la Colegiul Tehic Nr. 2 din Târgu Jiu, între el şi cu coleg cu doi ani mai mare. Deşi băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârşit prin a fi cel agresat. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliţie, potrivit News.ro.

Elev de 16 ani rănit cu un briceag pe care îl avea asupra sa, în urma unei altercaţii cu un coleg - arhivă

"În după-amiaza de 26 septembrie a.c., poliţisti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate a avut loc o altercaţie între doi elevi. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, un tânăr de 16 ani, din comuna Bălăneşti şi unul de 18 ani, din comuna Scoarţa, ar fi avut un conflict spontan, în incinta liceului, în timpul căruia, elevul de 16 ani ar fi fost rănit superficial, în zona uneia dintre mâini, cu un briceag pe care îl avea asupra sa chiar el", a transmis IPJ Gorj.

Adolescentul de 16 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cel de 18 ani a fost însoţit la sediul Poliţiei pentru audieri.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi port ilegal de obiecte periculoas

