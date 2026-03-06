Un elev în clasa a patra a trăiat un adevărat coşmar în famile, unde era bătut şi chinuit de partenerul mamei sale. Calvarul probabil ar fi continuat dacă un asistent de la centrul social unde copilul mergea după şcoală nu observa urmele de lovituri de pe corpul său.

Totul a ieșit la iveală, când băiatul a ajuns după ore la centrul din comuna Măguri-Răcătău, judeţul Cluj, iar asistentul social de acolo a observat că ceva nu este în regulă cu el. Era foarte speriat, foarte agitat și avea urme de lovituri vizibile pe față și pe gât. Așa au reușit cei de acolo să afle că băiatul este abuzat în familie.

A fost bătut în repetate rânduri de concubinul mamei, iar în momentul în care l-au examinat mai atent, au descoperit că avea trupul firav plin de lovituri, care ar fi fost provocate de o curea. 31 de vânătăi au numărat cei de la centru. Imediat au alertat autoritățile.

Poliția a deschis un dosar penal pentru violență în familie.



Copilul a fost dus pentru examinare la Institutul de Medicină Legală. DGASPC a deschis o anchetă, iar minorul urmează să fie dus într-un centru specializat.

Agresorul în vârstă de 43 de ani a fost inițial reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Bărbatul a părăsit domiciliul unde locuia împreună cu mama şi cei doi copii.

Ancheta continua în acest caz pentru a se stabili exact toate detaliile.

