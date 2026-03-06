Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Copil de 11 ani, bătut cu cureaua de partenerul mamei. Asistenții sociali au numărat 31 de vânătăi

Un elev în clasa a patra a trăiat un adevărat coşmar în famile, unde era bătut şi chinuit de partenerul mamei sale. Calvarul probabil ar fi continuat dacă un asistent de la centrul social unde copilul mergea după şcoală nu observa urmele de lovituri de pe corpul său.

de Iulia Pop

la 06.03.2026 , 14:23

Totul a ieșit la iveală, când băiatul a ajuns după ore la centrul din comuna Măguri-Răcătău, judeţul Cluj, iar asistentul social de acolo a observat că ceva nu este în regulă cu el. Era foarte speriat, foarte agitat și avea urme de lovituri vizibile pe față și pe gât. Așa au reușit cei de acolo să afle că băiatul este abuzat în familie.

A fost bătut în repetate rânduri de concubinul mamei, iar în momentul în care l-au examinat mai atent, au descoperit că avea trupul firav plin de lovituri, care ar fi fost provocate de o curea. 31 de vânătăi au numărat cei de la centru. Imediat au alertat autoritățile.

Poliția a deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Articolul continuă după reclamă

Copilul a fost dus pentru examinare la Institutul de Medicină Legală. DGASPC a deschis o anchetă, iar minorul urmează să fie dus într-un centru specializat.

Agresorul în vârstă de 43 de ani a fost inițial reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Bărbatul a părăsit domiciliul unde locuia împreună cu mama şi cei doi copii.

Ancheta continua în acest caz pentru a se stabili exact toate detaliile.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

copil batut centru social
Înapoi la Homepage
“Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran
&#8220;Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever&#8221; De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Evenimente » Copil de 11 ani, bătut cu cureaua de partenerul mamei. Asistenții sociali au numărat 31 de vânătăi