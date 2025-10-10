Un elev în vârstă de 15 ani a fost reţinut de poliţişti după ce a bătut un profesor, într-un liceu din Târgovişte. Agresiunea a avut loc în timpul unei ore pe fondul unui schimb de replici. În urma loviturilor primite, dascălul a ajuns la spital.

Elev de clasa a IX-a, reţinut de poliţişti, după ce a bătut un profesor de 72 de ani din Târgovişte - Facebook

Totul s-a întâmplat la Liceul de Transporturi Auto din Târgoviște în timpul unei ore de curs pe care profesorul o susţinea la clasa a XI-a. Elevul de clasa a IX-a ar fi intrat peste dascăl şi, pe fondul unui conflict spontan, a început să-l lovească până când acesta ar fi căzut la pământ.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale", se precizează într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Profesorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar adolescentul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorului de caz, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul este cercetat de poliţişti pentru lovire sau alte violenţe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰