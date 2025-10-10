Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Elev de clasa a IX-a, reţinut de poliţişti, după ce a bătut un profesor de 72 de ani din Târgovişte

Un elev în vârstă de 15 ani a fost reţinut de poliţişti după ce a bătut un profesor, într-un liceu din Târgovişte. Agresiunea a avut loc în timpul unei ore pe fondul unui schimb de replici. În urma loviturilor primite, dascălul a ajuns la spital.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 15:36
Elev de clasa a IX-a, reţinut de poliţişti, după ce a bătut un profesor de 72 de ani din Târgovişte Elev de clasa a IX-a, reţinut de poliţişti, după ce a bătut un profesor de 72 de ani din Târgovişte - Facebook

Totul s-a întâmplat la Liceul de Transporturi Auto din Târgoviște în timpul unei ore de curs pe care profesorul o susţinea la clasa a XI-a. Elevul de clasa a IX-a ar fi intrat peste dascăl şi, pe fondul unui conflict spontan, a început să-l lovească până când acesta ar fi căzut la pământ.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale", se precizează într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Profesorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar adolescentul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorului de caz, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul este cercetat de poliţişti pentru lovire sau alte violenţe.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elev profesor targoviste
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Evenimente » Elev de clasa a IX-a, reţinut de poliţişti, după ce a bătut un profesor de 72 de ani din Târgovişte