Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli rămâne în arest. Un judecător a vrut să îl elibereze

Instanţa supremă a decis joi ca elevul în vârstă de 17 ani acuzat că a trimis aproape 1.000 de mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale să rămână în arest preventiv, hotărârea fiind luată de un complet de divergenţă, după ce un judecător a vrut să-l pună în libertate.

Iancu Lucas Alexandre a fost arestat preventiv pe 26 septembrie la Curtea de Apel Bucureşti, după care a atacat decizia la Instanţa supremă, solicitând să fie cercetat în libertate.

Dosarul a fost repartizat unui complet de doi judecători, care însă nu s-au înţeles asupra unei soluţii comune, astfel că în complet a intrat un al treilea judecător, care a înclinat balanţa spre menţinerea arestului, conform Agerpres.

Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist.

Elevul de clasa a 12-a a povestit procurorilor că o fată de 14 ani i-a fost complice în trimiterea mesajelor care au speriat mii de profesori, elevi şi părinţi. Adolescenta e din Fântânele, Prahova, şi a fost adusă aseară şi ea la audieri, în Capitală. Cei doi au recunoscut că au adunat împreună toate adresele de mail ale instituţiilor publice către care au trimis ameninţările cu masacrul. Lucas a folosit o adresă de poştă electronică ascunsă prin intermediul unui program VPN, ca să pară că autorul e în străinătate.

Poliţiştii l-au prins în timp ce mergea spre şcoală, după ce SRI a obținut de la Google adresa reală.

Adolescentului de 17 ani i-au fost percheziţionate informatic telefonul şi computerul.

Băiatul a mai fost evaluat de medicii psihiatrici şi în trecut. Surse din spital susţin că a prezentat mereu un comportament sociopat. Procurorii DIICOT, care au deschis un dosar pentru fapte de terorism, aşteaptă acum o ultimă evaluare pentru a lua o măsură în dosar.

Lucas, elev în clasa a 12-a la un liceu din Bucureşti, are dublă cetăţenie româno-canadiană. A crescut peste ocean, însă întoarcerea în România l-ar fi destabilizat, au susţinut părinţii. Şi-a pierdut prietenii şi nu mai putea să participe la meciuri de hockey. La liceu era mereu tăcut.

Anul trecut, adolescentul a ajuns în atenţia FBI. Anchetatorii americani susţin că făcea partea dintr-o reţea care racola minore pe internet, care erau convinse sau şantajate să se automutileze şi să trimită fotografii nud. Când a fost refuzat de o adolescentă din SUA, a trimis în numele ei peste 450 de ameninţări către diferite instituţii de peste ocean.

Lucas a scăpat însă de extrădare, pentru că judecătorii de la Curtea de Apel şi apoi de la Înalta Curte s-au opus solicitării.

