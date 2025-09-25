Adolescentul de 17 ani, care a ameninţat cu un masacru în şcoli, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia iar în aceste momente este audiat. Până acum, a răspuns cu greu întrebărilor şi a vrut să lovească poliţiştii.

Soarta lui depinde acum de expertiza medicală. Dacă se va dovedi că are discernământ, procurorii DIICOT l-ar putea cerceta pentru fapte de terorism, aşa cum au făcut-o agenţii FBI anul trecut. Peste ocean, a fost cercetat sub suspiciunea că racola minore pe internet, pe care le şantaja apoi să se automutileze.

Elevul de clasa a 12-a a povestit procurorilor că o fată de 14 ani i-a fost complice în trimiterea mesajelor care au speriat mii de profesori, elevi şi părinţi. Adolescenta e din Fântânele, Prahova, şi a fost adusă aseară şi ea la audieri, în Capitală. Cei doi au recunoscut că au adunat împreună toate adresele de mail ale instituţiilor publice către care au trimis ameninţările cu masacrul. Lucas a folosit o adresă de poştă electronică ascunsă prin intermediul unui program VPN, ca să pară că autorul e în străinătate.

Poliţiştii l-au prins ieri, în timp ce mergea spre şcoală, după ce SRI a obținut de la Google adresa reală.

Adolescentului de 17 ani i-au fost percheziţionate informatic telefonul şi computerul.

Băiatul a mai fost evaluat de medicii psihiatrici şi în trecut. Surse din spital susţin că a prezentat mereu un comportament sociopat. Procurorii DIICOT, care au deschis un dosar pentru fapte de terorism, aşteaptă acum o ultimă evaluare pentru a lua o măsură în dosar.

Lucas, elev în clasa a 12-a la un liceu din Bucureşti, are dublă cetăţenie româno-canadiană. A crescut peste ocean, însă întoarcerea în România l-ar fi destabilizat, au susţinut părinţii. Şi-a pierdut prietenii şi nu mai putea să participe la meciuri de hockey. La liceu era mereu tăcut.

Anul trecut, adolescentul a ajuns în atenţia FBI din acelaşi motiv. Anchetatorii americani susţin că făcea partea dintr-o reţea care racola minore pe internet, care erau convinse sau şantajate să se automutileze şi să trimită fotografii nud. Când a fost refuzat de o adolescentă din SUA, a trimis în numele ei peste 450 de ameninţări către diferite instituţii de peste ocean:

Lucas a scăpat însă de extrădare, pentru că judecătorii de la Curtea de Apel şi apoi de la Înalta Curte s-au opus solicitării.

În România, pentru fapta sa e cercetat doar pentru infracţiuni informatice. Nu este clar dacă după acuzaţiile FBI, elevul a fost monitorizat de serviciile de informaţii. SRI a precizat doar că nu poate emite puncte de vedere având în vedere că există în derulare o anchetă a unui procuror.

Cert e că Lucas a fost în atenţia DIICOT şi în 2023, pe când avea doar 15 ani şi distribuia pe grupuri online poze nud sau cu automutilări. Dosarul a fost clasat un an mai târziu.

