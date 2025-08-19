Momentele teribile par să nu se mai termine pe litoralul românesc. Marţi, 19 august, elicopterul SMURD a fost solicitat pe plaja din Venus.

Potrivit Ziua de Constanţa, unui bărbat i s-a făcut rău pe plajă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. La faţa locului au intervenit pe lângă elicopterul SMURD, o ambulanţă de la SAJ Constanţa, un echipaj de jandarmi, poliţişti de la IPJ Constanţa, precum şi o şenilată.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la spital. Din primele informaţii, bărbatul a fost stabilizat de echipele de intervenţie de pe plajă.

