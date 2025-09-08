Aproape 200 de elevi de clasa a noua au petrecut trei zile alături de viitorii colegi într-un loc special - Cetatea lui Ştefan cel Mare. Bobocii şi-au cunoscut diriginţii, dar şi profesorii care le vor fi alături în următorii patru ani. Pentru a trece mai uşor de la atmosfera de vacanţă la orele de curs, cadrele didactice au organizat această şcoală de vară, care a ajuns deja la a noua ediţie.

Cu emoţii puternice, viitori boboci au păşit timid în curtea Cetăţii lui Ștefan cel Mare din municipiul Suceava. Alături de părinţi, au făcut primii paşi în viaţa de liceu. "Avem mare încredere că am făcut alegerea potrivită. Felicit din toată inima organizatorii acestei şcoli a bobocilor", a declarat Daniel Bereholschi, părinte. "Este un prim pas de socializare, de cunoaştere. E un pas absolut necesar. E acel moment pregătitor, cel care anticipează, practic, întreaga activitate care se va desfăşura pe întregul ciclu de învăţământ liceal la noi la şcoală", a declarat Corina Nuțu, directorul Colegiului Naţional "Mihai Eminescu".

Elevii de clasa a noua şi-au cunoscut viitori colegi, dar şi profesorii

Elevii de clasa a noua şi-au cunoscut viitori colegi, dar şi profesorii care îi vor îndruma în următorii patru ani. "Voi prelua o clasă de profil pedagogic care are ca specific profesia de cadru didactic, ei trebuie să-şi demonteze nişte prejudecăţi despre cum trebuie să se apropie un cadru didactic de elevii săi. Asta este prima lecţie pe care trebuie să o înveţe la şcoala de vară", a declarat Laura Hacman, profesor la Colegiului Naţional "Mihai Eminescu". "Pentru mine au fost foarte multe dubii în privinţa carierei. Având profesori dedicaţi şi care chiar şi-au dorit să ne înţeleagă, am reuşit să-mi dau seama, cu adevărat, ce-mi doresc să fac", a declarat Mara Şerban, absolventă a Colegiului Naţional "Mihai Eminescu".

Pentru a se cunoaşte mai bine şi a se integra în colectiv, bobocii au participat la activităţi de teambuilding, dar şi la diverse joculeţe, cum ar fi vănătoarea de comori. 45 de voluntari, elevi ai colegiului, au ajutat cadrele didactice să organizeze activităţile. "Să fie cât mai deschişi, să nu-şi uite voia bună acasă, să se bucure de fiecare moment şi să nu creadă că vin doar la şcoală ca să înveţe, să tocească şi aşa. Aici se învaţă de plăcere şi asta zic din propria experienţă", a declarat Georgia Constantinescu, voluntară. Colegii mai mari s-au asigurat că bobocii profită de ocazia de a socializa.

